Ferragamo（フェラガモ）長財布 紳士用 小さ目 黒

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商品詳細
財布形...二つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...本革サイズ:縦約8.5cm横約10.5cm広げた場合横約30cm厚さは約1cm小銭を入れる箇所は有りませんが最近は、電子マネーを利用なさる方も多いので、コンパクトな財布をお好みの方にはピッタリだと思います(#^^#)数年前に、イタリアへ旅行した際求めたものです。残念ながら、箱の内側がちょっと汚れてますが、財布自体はキレイな状態です。未使用です。丁寧な配送を心掛けます(*^_^*)
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