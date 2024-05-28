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ポケモン ゲンガー ニューエラ new era ポケモンセンター 限定品
商品番号 E38295181852
商品名

ポケモン ゲンガー ニューエラ new era ポケモンセンター 限定品
ブランド名 Evital
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

73/858.7cm人気のサイズです。ポケモンセンター購入品。購入後少し飾って暗所にて保管していました。ポケモンセンターで限定販売され、今ではほとんど流通していない貴重なものとなっています。あくまで素人保管なのでご理解がある方のみご購入お願いします。「NC帝國」デザインのロゴアート「POKEMON　GRAPHIX」が登場!黒ベースの59FIFTYに、「NC帝國」デザインのロゴアートを刺繍で完全再現。キャップ内側には、新色の「POKEMON　GRAPHIX」ロゴネームも付属。Supremeポケモンnikeoff-whiteゲルニカ
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