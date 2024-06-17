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【新品未使用】　OFF-WHITE プリントTシャツ
商品番号 M39018388805
商品名

【新品未使用】　OFF-WHITE プリントTシャツ
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 4,664 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。新品・未使用・タグ付き】Off-White／オフホワイト。男女問わず着られます︎プレゼントにも、ペアで着てもかわいいです︎サイズ:肩幅52cm,身幅52cm,着丈69cm,袖丈22cmサイズ：Sサイズは最後の写真をご覧ください。付属品:これは実物写真です，よろしくお願い致します並行輸入品となります。半分に畳んで発送いたします。畳ジワ等、ご理解お願いいたします
http://narcologia.ru/goods/capitation428408.html
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