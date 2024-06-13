大人気、クロムハーツ マッティボーイ キャップ ch675

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CHROMEHEARTSのキャップになります。カラーブラックサイズ調節可能（54～60）※素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。トレンドに左右されないアイテムですので、プレゼントにも最適です！人気な商品なので早い者勝ちです！★新品未使用、保存袋タグ付き。★実物の写真になります★写真のみの現物だけ発送になります並行輸入品(海外正規品)のため、仕様違いなどある場合があります。ご理解の上よろしくおねがいします。神経質な方はご購入を控えてくださいませ。よろしくお願いします。