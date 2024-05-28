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チャンピオン トリコタグ リバーシブルTシャツ アメリカ製 RT09
商品番号 O71606067146
商品名

チャンピオン トリコタグ リバーシブルTシャツ アメリカ製 RT09
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色:黄/エンジサイズ:XL身幅:56cm着丈:60cm〈状態〉USEDですが、目立つダメージはありません。状態に関しまして、素人の出品ですので注意しているつもりですが見落としている可能性があります。気になることは些細なことでもお尋ねください。自宅保管のため、気になる方は購入をご遠慮ください。
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