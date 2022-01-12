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WIND AND SEA ウィンダンシー　ニューエラ　パドレス　71/2
商品番号 I76625295523
商品名

WIND AND SEA ウィンダンシー　ニューエラ　パドレス　71/2
ブランド名 ウィンダンシー
特別価格 税込 7,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン形···ベースボールMLBxNEWERA®xWDSのトリプルコラボのキャップになります商品名：MLBxNEWERA®xWDSSANDIEGOPADRES(S_E_A)59FIFTY®︎CAPPADRESSIZE：7_1/259.6cm新品未使用タグ付きの確実正規品です2023年1月の抽選で当選し、3月に届き自宅保管してましたウィンダンシーニューエラサンディエゴ・パドレスWINDANDSEANEWERASANDIEGOPADRESMLB
http://narcologia.ru/goods/monophonic257912.html
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