WIND AND SEA ウィンダンシー　ニューエラ　パドレス　71/2

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商品詳細
カラー···ブラウン形···ベースボールMLBxNEWERA®xWDSのトリプルコラボのキャップになります商品名：MLBxNEWERA®xWDSSANDIEGOPADRES(S_E_A)59FIFTY®︎CAPPADRESSIZE：7_1/259.6cm新品未使用タグ付きの確実正規品です2023年1月の抽選で当選し、3月に届き自宅保管してましたウィンダンシーニューエラサンディエゴ・パドレスWINDANDSEANEWERASANDIEGOPADRESMLB
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