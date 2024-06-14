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カステルバジャック　二つ折り財布　CASTELBAJAC
商品番号 T89085575171
商品名

カステルバジャック　二つ折り財布　CASTELBAJAC
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 2,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カステルバジャック　二つ折り財布■商品状態お試しのみの未使用品です。財布本体は未使用なので特に記載する状態はありませんが、箱が引き出しに引っかかり画像10の様に角に亀裂が出来ています。■仕様札入れ2カードポケット4オープンポケット3小銭入れ1■サイズ縦約9.5cm横約11.5cm厚さ約3.5cmお手数ですがコメント前や購入前に、必ず一度プロフをお読み下さい。ご検討よろしくお願い致します。
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