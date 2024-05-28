【美品】DIOR HOMME 長財布 バーティカル ロングウォレット ICON

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商品詳細
ChristianDiorクリスチャンディオールDiorHOMMEディオールオムカード入れブラック本革レザー【サイズ】横幅9.5cm縦幅18.5cmマチ1.5cm【カラー】ブラック【状態】目立つ傷や汚れ等なく、綺麗な状態です。※写真を参考にしてください。【購入先】ブランド正規店、又はAACD日本流通自主管理協会、ATF全国質やブランド品協会認定の古物市場など※万が一偽物の場合は全額返金致します。他の小物も出品してます☆°。#おはなの小物屋さん管理番号:H20230705889020000A
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