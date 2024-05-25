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【人気】カルバンクライン　CKバックル　ベルト　リバーシブル
商品番号 A18443325355
商品名

【人気】カルバンクライン　CKバックル　ベルト　リバーシブル
ブランド名 カルバンクライン
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カルバンクライン　CalvinKleinリバーシブル　ReversibleCKロゴベルトCKバックル新品未使用タグ付きサイズ:M全長104金具を取り外さなくても金具を回転させると簡単にリバーシブル出来ます☺︎ハワイ購入海外デザインハワイアウトレットにて購入の正規品☺︎
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