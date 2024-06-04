バーバリー ロンドン ノバチェック カシミヤ 100% マフラー イングランド製

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☑︎商品説明・バーバリー伝統のノバチェック柄がとても綺麗でお洒落なデザインのカシミヤ100%のマフラーとなります。ふわふわで保温性が高いので、春秋冬におすすめです。☑︎サイズ・全長132・横32☑︎使用感/状態・全体的に綺麗です。・中古なので、神経質な方はご遠慮下さい。☑︎購入店舗・所沢店☑︎ショッパー/箱の有無・無し