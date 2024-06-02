【希少】GALUCHAT エイ革　イタリア製

高級皮革ガルーシャ（エイ革）を贅沢に使用し、エイ革ならではの美しさと耐久性を備え持ち、重厚な高級感をお楽しみ頂けます。サイズ◇全長100ｃｍ（バックルを含むベルトの全長）◇最長90ｃｍ（バックルピン先端部分から最長穴まで）◇最短80ｃｍ（バックルピン先端部分から最短穴まで）◇幅3.9ｃｍ（ベルトの幅）バックル5.5cm×5cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。【購入場所】阪急メンズ館【ご購入前にお読みください】個人保管の中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。（中古品なので小キズ、シワ等があるということをご理解いただいた上でご購入お願い致します。）※検品をしていますが、検品に見落とし等があった場合でもご了承ください。画像と説明文から商品の状態等をご判断いただきますが、商品の状態や色合いを100％お伝えすることが出来ませんのでご了承ください。使用感は人によって感じ方に差があります。保管上または梱包によるシワはご了承ください。敏感な方神経質な方のご購入はお控えください。気になる事項は購入前にコメントをお願いします。京都より送料無料で発送させていただきます。発送後は、配送に関する変更・お問い合わせ等を当方で承ることは出来ませんので配送情報を元に、落札者様ご自身でお問合せ下さい。以上、ご理解、ご納得の上ご購入をお願いいたします。プロフィールをお読みください。#ベルト



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