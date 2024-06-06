✨秋の大感謝祭✨同時購入割✨Paul Smith　極美品　ピンク✨

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✨秋の大感謝祭✨8000円→7000円✨✨同時購入時、併用値引き不可です。✨✨単品購入時、お値下げ是非ご相談下さい❗✨✨2本購入10%引き❗✨✨3本購入15%引き❗✨✨10000円→8000円 値引き相談可✨✨大幅値下げ2000駅前引き✨✨フォロー割引5%引き✨✨2本同時購入1本5%引き✨ご覧頂きまして有難う御座います。頂きものでしたが、このご時世で機会が無く使用しなくなりましたので、今後大切に使って下さると嬉しいです。▪️ブランド：ポールスミス▪️商品名：ネクタイ▪️属性：メンズ▪️素材：シルク▪️サイズ①：長さ（約cm）150▪️サイズ②：最大幅（約cm）9.5▪️付属品：－▪️ランク：B▪️参考価格：－※素人採寸です。-------------------------------------【商品状態】保管時のシワ等は、ご理解願います。写真で確認出来ない箇所がある場合は、出来る限り対応いたしますのでコメントお願い致します。コメント当時の夜には、写真にて対応させて頂きます。▪️値下げについて柔軟に対応致します！-------------------------------------【ランク説明】商品状態 BランクS:新品、未使用A:使用感もなく、綺麗な状態B:一般的な中古状態、多少スレ、キズ等ありC:使用感あり、通常使用可能D:一部難あり、使用可能E:ジャンク品、修理必要-------------------------------------ゆうゆうメルカリ便匿名配送#ポールスミス#PaulSmith#美品#ネクタイ#ファイナルプライス#ブランドネクタイ#ハイブランドネクタイ#高級ネクタイ#結婚式#卒業式#入学式#新社会人#ギフト#プレゼント#メルカリ