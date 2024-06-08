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シュプリーム Search and Destroy ニューエラ FUTURA直筆
商品番号 R34853001566
商品名

シュプリーム Search and Destroy ニューエラ FUTURA直筆
ブランド名 フューチュララボラトリーズ
特別価格 税込 22,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...TEAL　ティール形...ベースボール素材...ウールFUTURA(フューチュラ)の直筆サイン入りアイテムです！ご覧いただき有難うございます2006年AWリリース　SupremeサーチアンドデストロイNewEraCapです国内正規店にて購入しました1回着用しておりますが、状態は極めて良好ですその後、冷暗所にて大切に保管しておりましたカラー　TEALティール　サイズ　71/2(59.6cm)こちらのお品、2008年11月に、FUTURA氏が福岡のFLSHOPに来福した時に、当方がレセプションにて本人からサインしていただいた物ですSUPREMEのニューエラでしたが、快く書いていただきました　爆弾のようなイラストも入れていただきました今回、コレクション整理の為出品させていただきます　ご検討よろしくお願いいたしますシュプリーム　キャップシュプリーム　帽子BOXLOGOボックスロゴニューエラキャンプキャップKAWSUNDERCOVERABATHINGAPESTUSSYHECTICSUPREMEボックスロゴニューエラFUTURALABORATORIESフューチュララボラトリーズFUTURAフューチュラFLFLSHOP
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