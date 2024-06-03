【新品】イントレチャート キャンバス 長財布 オレンジ

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商品詳細
大容量で軽くて丈夫、鮮やかなオレンジが映える長財布です。通常のお財布より大きめの作りなので、スマホもすっぽり収納できます。お金の他にもたくさん収納したい方へピッタリのアイテム。――仕様――素材：ポリプロピレンカード：7 ポケット：2 札入れ：2 内小銭入れ：1付属品：ケアカード、保存袋、箱#長財布#ボッテガヴェネタカラー...オレンジ財布形...長財布柄・デザイン...無地
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