Calvin Klein リバーシブルベルト メンズ CKバックル Mサイズ

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■商品説明■CalvinKleinリバーシブルベルトCKバックルsizeM(ウエスト約87.5〜102.5)カラー ブラックとブラウンのリバーシブルです。金具を取り外さなくても金具を回転させると簡単にリバーシブル出来ます。●長さ全長102.5cm最小穴まで78.5cm最大穴まで93.5cm金具境目からの長さになります。幅3.5cm穴の数7個(穴から穴まで2cm間隔)バックルH3.5×W6.5cm金具幅2.5cm平置き、素人採寸ですので多少の誤差等ご了承下さい。●購入場所アメリカUSA直営店新品未使用タグ付きの商品です。写真画像は光の加減、また、お客様のモニター環境により若干異なって見える場合があります。ご了承下さい。海外製になりますため初期傷やスレ、色ムラ、多少の汚れ等ある場合があります。神経質な方はご遠慮下さい。ゆうゆうメルカリ便とらくらくメルカリ便は大きさによって使い分けます。発送方法を変更いたしますので、局留め等の設定の方は必ず事前にお申し出ください。NCNRでお願い致します。わからない事はご購入前に必ずご質問下さい。#CalvinKlein#カルバンクライン#ベルト#リバーシブル#ブラック#黒#ブラウン#茶色