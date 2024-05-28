【新品】エムピウmillefoglie Ⅱ p25 grigio サッビア

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ご覧頂きありがとうございます。エムピウm+millefoglieⅡP25ミッレフォッリエ2P25カラー：サッビアsaabia新品未使用です。正規取扱店で購入致しました。サッビアは既に生産が終了しており、今後新品での入手は限りなく難しい希少なカラーとなります。いくつかコレクションとして保管しておりましたが、別の財布を購入したため手放します。箱をプチプチに包んで箱型の宅急便コンパクトで発送予定です。よろしくお願い致します。革製品のため天然の皮革特有の色ムラ、初期的な傷やアタリなどは予めご理解ください。以下HPより【本体寸法】W110×D85×H25mm【重量】100g【付属品】専用箱・ギャランティーカード(正規品保証書)#millefoglieⅡ#P25#ミッレフォッリエ2#black#ブラック#cognac#コニャック#tabacco×beige#タバコベージュ#tabacco×choco#タバコチョコ#grigio#グリージョ#napoli#ナポリ#blue#ブルー#sabbia#サッビア#navy#ネイビー#rose#ローズ#BUSCHETO#ブスケット#BU.rosso#BU.oceano#BU.bosco#BU.cognac#BU.darkbrown#quadretti#クアドレッティ#P30#TAN27#タン27#ヌメ27#CORDOVAN27#コードバン27#napoli#ナポリ#burgundy#バーガンディー