ウクレレ 初心者向け スターター5点セット

☆初心者の方向けのウクレレスターター5点セットです。かなり前に買い揃え使用していましたが（ケースは貰い物）、使わなくなったので出品しました。・ウクレレ本体（弦付き）、ケース、チューナー、マイク、コードブックのセットなので、すぐに始められます。・チューナーは動作確認済みです。説明書あり。▼ご注意▼必ずお読み下さい。・ケースに鍵穴はありますが、鍵はありません。施錠は出来ませんが、閉じる事はできます。乱暴に扱わなければ、持ち歩いても勝手に開いたりはしないと思います。・チューナーの電池は付属しません。単４電池2本が必要です。・ナイロン弦も現状張ってはいますが、張ってから時間が経っているので、ご自身で張り替えて頂いた方が良いかもしれません。今の状態でも、一応音はでてます。・すべての品は中古の為、使用感があり、細かなスレや傷などがあります。・商品点数と状態は写真が全てです。・バラ売りは出来ません。・以上の事を全てご理解頂ける方のみ、よろしくお願い致します。・ケースがそれなりに大きく、発送料がかかる為お値引き交渉は出来かねますので、ご了承下さい。種類...ウクレレアクセサリー・パーツ...ケース、チューナー、マイク、コードブックレベル...初心者



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