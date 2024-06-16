RJB r.j.b フラットヘッド　シルクストール　2本セット

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当方が正規ショップにて新品購入しました。ここ数年は全く使用せずにクロゼット保管しておりました。画像では使用感ありますが、まだまだ十分使用可能だと思います。当方タバコは吸いませんしペットも飼っていませんので安心してご使用いただけます。〈実寸サイズ〉グレーグラデーション:約180cmレッドグラデーション:約200cm誤差はご了承ください。個人保管品ですので画像でご確認の上、納得された上でのご購入をお願いします。