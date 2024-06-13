ディズニー コラボ キャップ ミッキーマウス 黒

ディズニーコラボキャップミッキーマウス黒以前にこちらで購入したもので1回着用しています前出品者の情報でこちらは海外で購入したものだそうですサイズはフリーで後ろで調整出来ます（56～60cmくらい）特に気になる汚れはなく美品かと思います以上ご理解の上ご検討ください即購入OKです※購入のコメントがある場合でも即購入の方が優先となります



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