コンバース オールスター スーパーマリオ 28cm

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商品詳細
コンバースオールスタースーパーマリオ28cm家で1度試し履きして保管していました。履いていただける方にお譲りいたします。多少経年劣化あります。メインカラー...ホワイト人気モデル...converseオールスタースニーカー型...ハイカット(High)即購入OK
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