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コンバース オールスター スーパーマリオ 28cm
商品番号 Q76559929555
商品名

コンバース オールスター スーパーマリオ 28cm
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンバースオールスタースーパーマリオ28cm家で1度試し履きして保管していました。履いていただける方にお譲りいたします。多少経年劣化あります。メインカラー...ホワイト人気モデル...converseオールスタースニーカー型...ハイカット(High)即購入OK
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