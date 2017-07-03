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ルイ・ヴィトン LOUIS VUITTON エピ　コインパース　M60384
商品番号 S90595201016
商品名

ルイ・ヴィトン LOUIS VUITTON エピ　コインパース　M60384
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 4,838 円
在庫状況 あり

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商品詳細

外側はほぼ目立った汚れや傷は有りませんが、最後の写真にありますように内部の剥がれがあります。箱はありません。縦横ともに約7.5センチ（正方形）厚み　2.5センチカラー···ブラック素材···本革※カードはサイズ的に入りません。
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