.WEEZER - Blue Album Tシャツ バンド バンT ブルー

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●フォロー割引●フォロー割引始めました。詳しくはプロフィールをご覧下さい。●商品名●WEEZER-BlueAlbumTシャツバンTロックエモブルーWEEZERより、90年代を代表する名盤「ブルーアルバム」ジャケットが大判プリントされた人気デザインTシャツになります。【WEEZER】ウィーザーは、アメリカ合衆国出身のオルタナティヴ・ロックバンド。パワー・ポップブームの火付け役であり、作風は一時期「泣き虫ロック」と評された。全米チャート上位の常連であり、2009年に『グラミー賞』を受賞している。●Mサイズ●着丈65cm身幅50cm肩幅43cm素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。●状態●古着商品の為、多少の使用感と袖の縫製付近に気にならない程度の折り目のクセ（写真8枚目）がございますが、そのほか目立った傷や破れもなく、まだまだ着用していただけます。画像を見て検討して頂き、古着を理解の上お取引お願い致します。中古品の為完璧を求める方、神経質な方は購入をご遠慮ください。●注意●＊ATMコンビニ支払いは受け付けておりません。どうしても利用する場合は購入前にコメントをして頂き、購入から24時間以内にお支払いをお願い致します。＊出品商品は中古品です。完璧を求める方、神経質な方は申し訳ございませんがご購入をお控えください。＊コメント無しで購入OKです。他の方のコメントがある場合でも基本的には、即購入して下さる方を優先させていただきます。