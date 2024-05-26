フェンディ　カードケース　ストラップ付

商品情報管理番号 7M0321ブランド フェンディ商品名 WERRACARDCASE2022製素材 レザーカラー GraceRightサイズ 本体：約H6.5cm×W10cm×D1cmストラップ：約80cm仕様 取り外し可能ストラップ、カードポケット×9ポケット付属品ストラップ、保存袋、紙タグ、製品特定カード、ケアカード、封筒、化粧箱購入 フェンディ銀座購入価格 105,000円商品説明■購入してから使用せずに保管していたものです。全体的に確認したところ未使用なので綺麗な状態を維持しておりますが、見落としなどあるキズなどある場合あります。基本的に中古品扱いでお願いたします。ストラップを付けたら首にぶら下げられるのと、カードポケットが豊富なので、補助的な役割の財布としておススメいたします。■未使用ではございますが、保管や移動時についたスレ汚れ等がある場合があります。注意事項※カメラの撮影環境によって、実際の商品の色・質感等が若干異なる場合があります。※自宅保管、未使用品でも中古扱いでお願いいたします。商品の状態は写真でご確認下さい。※掲載画像は目立つ箇所、また一番状態の悪い箇所を優先的に掲載しております。※多少の小傷等はご了承下さい。※サイズに関しては素人採寸なので誤差はご了承ください※完全品をお探しの方や神経質な方は購入をお見送りお願いいたします。満足いただける対応ができるか自信がありません



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