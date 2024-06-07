【早い者勝ち】SAINT LAURENT サンローラン ロゴＴシャツ XL

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袖丈···半袖ネック···クルーネック下部に汚れが付着してしまったので出品します。SAINTLAURENT（サンローラン）ロゴプリントコットン Ｔシャツ【国内公式定価：５３，９００円】サイズ：ＸＬ（インターナショナルサイズ）着丈：70.0㎝肩幅：46.0㎝身幅：58.5㎝袖丈：25.0㎝【平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。目安としてください。】※色・サイズについて商品写真は、お使いのＰＣ環境等により、実物と多少異なって見える場合がございます。メーカーや商品モデルによっては、サイズ感や着心地が異なってくる場合もございますので、予めご了承くださいませ。【商品コメント】サンローランを象徴するレギュラーフィットのTシャツ。ブラックコットンジャージーで、胸に「サンローラン」のプリントが施されています。このモデルは、クルーネック、半袖、背中の短い裾に生のエッジを備えています。下部の汚れは写真を参照ください。よろしくお願いします。