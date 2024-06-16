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最終値下/ ボッテガヴェネタ イントレチャート 折り財布 TK162
商品番号 F99246792431
商品名

最終値下/ ボッテガヴェネタ イントレチャート 折り財布 TK162
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 10,464 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前、古物市場にて購入致しました。大人気！BOTTEGAVENETA(ボッテガヴェネタ)イントレチャート折り財布です。とても柔らかなレザーです。【状態】角に少し丸みがでている程度です。コイン汚れや目立つ汚れキズが無く、とてもきれいです。ホックも良好です。※神経質な方はご遠慮ください。【商品の詳細】・色：ブラック・素材：レザー・サイズ：横約11.5cm×縦約9.5cm×厚さ約2cm※おおよそのサイズとなります。【仕様】・開閉：ホック・外側：－・内側：カードポケット×4、ホック式コイン入れ×1、お札入れ×1、他ポケット×2【付属品】箱、保管袋【ランク】ABTK162AB18160000000247130230701#二つ折り財布#イントレチャート黒#コンパクト折り財布#ユニセックス
http://narcologia.ru/goods/providence479994.html
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