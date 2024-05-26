ドルチェアンドガッバーナ DOLCE\u0026GABBANA マフラー

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DOLCE\u0026GABBANAドルチェ\u0026ガッバーナドルガバマフラーリバーシブル数年前に頂いたもので大切に保管してあったのですが中々着用する機会がなく出品させて頂きます。新品、未使用のタグ付きですが、自宅保管品にご理解いただいた上でご購入をお願いします。