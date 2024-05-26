【美品】グッチ ベルト インターロッキング レザー シルバー ブラック メンズ

✿アイテムグッチGUCCIレザーベルト本革シルバー銀ブラック黒調整可能GGインターロッキングメンズ男性用✿サイズバックル縦6バックル横6.5幅3.5全長124管理番T264（全単位cm）平置き実寸。着画はお断りいたします。✿状態金具に使用感はございますがこれからもご愛用いただけます。ベルトは社外品に変更しております。✿カラーシルバーブラック✿素材レザー✿配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。✿購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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