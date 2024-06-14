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- セール中‥パウロ・ディバラ直筆サイン入り2Lサイズ写真…サッカーアルゼンチン代表
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商品詳細
セール中商品‥サッカーアルゼンチン代表…パウロ・ディバラ…直筆サイン2Lサイズフォト新品…極美品…撮影時のみ開封…約127mm×179mm…サイズアルゼンチン/コルドバ州出身のプロサッカー選手…イタリア/セリエA・ユヴェントスFC所属ポジションはフォワード… フォトの裏面に、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致します。即購入で構いません…こちらの商品は、値下げ出来ません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。
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