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新品☆FRED PERRYツインチップ Tシャツ M
商品番号 M96490289685
商品名

新品☆FRED PERRYツインチップ Tシャツ M
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 4,815 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数あるショップの中からご覧いただき誠にありがとうございます☆●商品●FREDPERRYM1588カラーR88袖ラインお色は、白とブラウンになります。【サイズ】●Tシャツ●記載サイズ→M着丈:約71cm身幅:約51cm肩幅:約43cm袖丈:約22cm⚫️出品内容について⚫️撮影時の環境等でお色が実物と異なって見えることがあります。素人の採寸の為数cmの誤差はご了承下さい。⚫️発送について⚫️1～2日以内に発送致します。⚫️梱包について⚫️少しでもお客さまへ商品をお安く提供させていただくために簡易的、コンパクトな梱包をご理解願います。♥️ご興味を持って頂いた方♥️お気軽にコメント下さいね(*^_^*)まとめ割、即購入可能です！
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