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〜11人の軌跡、INIの奇跡〜 Blu-ray
商品番号 Y58856354732
商品名

〜11人の軌跡、INIの奇跡〜 Blu-ray
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,322 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRODUCE101JAPANSEASON2番外編〜11人の軌跡、INIの奇跡〜のBlu-RayBOXです。特典のポストカードは後藤威尊くんでした。ポストカード確認のために開封はしておりますが、各メンバーのDiscは未開封です。BOXにも汚れや傷み等見受けられませんが、素人保管のため気にされる方はご購入を御遠慮ください。
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