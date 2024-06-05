〜11人の軌跡、INIの奇跡〜 Blu-ray

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PRODUCE101JAPANSEASON2番外編〜11人の軌跡、INIの奇跡〜のBlu-RayBOXです。特典のポストカードは後藤威尊くんでした。ポストカード確認のために開封はしておりますが、各メンバーのDiscは未開封です。BOXにも汚れや傷み等見受けられませんが、素人保管のため気にされる方はご購入を御遠慮ください。