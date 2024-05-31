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商品詳細
ブランド：ヴェルサーチVERSACE色：ブルー青柄：プリントロゴ大剣幅：9センチ小剣幅：4.5センチ全長：140センチシルク100%なのでとても高級感があります。ほぼ未使用なのでめちゃくちゃ綺麗ですネクタイ専用のビニールに入れて郵送いたします。中古のため神経質な方の購入はお控えください。即購入OK
http://narcologia.ru/goods/moisture901169.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming737192.html
http://narcologia.ru/goods/organization192162.html
最終値下げ】美品 ヴェルサーチ VERSACE ネクタイ ブルー ロゴ プリント
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