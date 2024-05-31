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最終値下げ】美品 ヴェルサーチ VERSACE ネクタイ ブルー ロゴ プリント
商品番号 J18213830368
商品名

最終値下げ】美品 ヴェルサーチ VERSACE ネクタイ ブルー ロゴ プリント
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 2,156 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：ヴェルサーチVERSACE色：ブルー青柄：プリントロゴ大剣幅：9センチ小剣幅：4.5センチ全長：140センチシルク100%なのでとても高級感があります。ほぼ未使用なのでめちゃくちゃ綺麗ですネクタイ専用のビニールに入れて郵送いたします。中古のため神経質な方の購入はお控えください。即購入OK
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