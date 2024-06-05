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- 2023 サンフレッチェ広島 チームエディションノーマルフルコンプセット
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商品詳細
2023サンフレッチェ広島チームエディションノーマルカードフルコンプ、直筆サインカード、GEMカード、刻印入り直筆サインカードセットです。よろしくお願いします。直筆サインカードナッシムベンカリファピエロスソティリウ林卓人鮎川峻フレッチェGENカード川村拓夢刻印入り直筆サインカードミヒャエルスキッベ志知孝明山崎大地エゼキエウサンチェ以上の内訳になります。バラ売り不可ノークレームノーリターンでよろしくお願いします。
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