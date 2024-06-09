【新品】POLO RALPH LAURFN × NEW ERA コラボCAP

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商品詳細
▪️商品情報POLORALPHLAURFN×NEWERANewYorkYankeesCAP2021年に発売された、POLORALPHLAURFNとNEWERAとのコラボCAPになります。▪️程度/状態新品・未使用▪️サイズ【M】内周り:58cm▪️カラーネイビー※スムーズなお支払い、取引が可能な方のみお取引お願い申し上げます。形···ベースボール
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