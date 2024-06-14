used パトリック Patrick ホワイト×ゴールド スニーカー

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パトリックPatrickのホワイトスニーカーです。ハトメ2本目からカウンターにかけてゴールドになっていてこのコンビネーションが最大の特徴です。使用頻度が少なかったのですがゴールド部分の履きジワが残っています。(画像4〜6枚目)画像しっかりご確認下さい。サイズがジャストでなく少し私にしては大きめでしたので別売りのインソール入れていましたのでオリジナルインソールはとても綺麗で清潔な状態です。元箱はないのですが代用箱(シロの無地箱)で発送致します。usedにご理解ある方にお譲りしたいです。神経質は方はご遠慮下さい。MADEINJAPAN履き口···紐スニーカー型···ローカット素材···本革カラー···ホワイト柄・デザイン···無地