◇美品 Christian Dior 長財布 ロングウォレット ブラック 二つ折

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ご閲覧ありがとうございますm(__)m早くて丁寧な配送を心掛けています♬■状態■正規店購入品です^^1度使用したきりなので目立った傷、汚れなくきれいな状態かと思います☆■サイズ■約W19.5cm×H9cm×D2cm素人採寸の為多少の誤差などはご理解下さいm(._.)m※完璧ではない為、見落とし等がある場合もござます(\u003e_\u003c)状態に付きましてもあくまでも個人的な判断ですので、完全美品をお求めの方や神経質な方は購入をご遠慮下さい。何か質問などありましたら必ずご購入前にコメントからお願い致しますm(__)mIC35