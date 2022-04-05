MrJUNKO シルク100% ネクタイ パープル レジメンタル ストライプ

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即購入可能！質問・コメントお気軽に！下部にお得な情報を記載しています。必ず下までお読み下さい(^^)☆•*¨*•.¸¸☆*・゜•*¨*•.¸¸☆*・゜•*¨*•.¸¸☆♡ブランド♡Mr.JUNKOミスタージュンコ♡商品説明♡花柄の地模様が入ったオシャレなネクタイです。パープルの濃淡とストライプがハイセンスな雰囲気です！太すぎず、細すぎず、すっきりした印象のビジネス向きサイズとなります。高級感があってビジネスの時にも気分を盛り上げてくれることでしょう！目立つシミやキズ等無くまだまだ長く使って頂けるお品物です。#めりぃのネクタイ♡サイズ大剣約7.5㎝長さ143㎝♡色パープル紫赤レジメンタル♡素材シルク100%#めりぃの洋服#めりぃのメンズ#めりぃのネクタイ♡中古品について♡一度人に渡ったお品物ですので、匂いや使用感、目立たないシミなど気になる方はご遠慮下さいませ。♡お値引について♡※フォローして頂けましたら、商品によりますが出来る限りお値引させて頂きます。※まとめ買いして頂きましたら、通常よりも最大限お値引させて頂きますので、気軽にコメントして下さい！※不定期でセールやクーポンを配布しております。見つけた方はラッキー☆☆!?かもしれませんよ(*^^*)⚠️注意点⚠️プロフィール欄をお読み頂いてご購入お願い致します。最後までご覧いただきありがとうございましたm(__)m