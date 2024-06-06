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カステルバジャック ガルボ 長財布 047626 ブラック
商品番号 X71487054285
商品名

カステルバジャック ガルボ 長財布 047626 ブラック
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 8,117 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます　↓　　　　↓　　　　↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名:カステルバジャックCASTELBAJAC商品名:ラウンドファスナー長財布商品コード:047626サイズ:約W20.5xH10xD2cm色:クロ重量:約240g品物の状態:■正規ライセンス品■新品■素材:牛革・綿仕様:札入れx2カードポケットx18小銭入れx1フリーポケットx3商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー
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