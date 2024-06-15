Supreme Down Town Tee Light Pink (M)

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商品詳細
〜即購入OK〜SupremeDowntownTeeSize:MColor:LightPinkWeek12023’F/WAllcottonclassicSupremet-shirtwithprintedgraphiconfront,sleevesandback.OriginalartworkbyAndreThompson.*ステッカー1枚StickerBoxlogo1pc.•シュプリームストアで購入。【注意】・写真はお使いの機種や照明により見え方が変わる場合があります。・自宅保管であることをご理解の上で、ご購入をお願い致しますm(__)m【発送】・ご購入頂いてから1〜2日で発送致します。※24時間以内に発送出来るよう心掛けております★【包装】・丁寧でコンパクトな包装を心掛けております★【皆さまへ】ご質問や気になる点がございましたら、お気軽にコメントください★スムーズな取引ができるよう努めて参りますので宜しくお願い致します(^^)#１００７人気ブランド品一覧はこちら
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