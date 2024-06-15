47 NO COFFEE NO GOLF クラブハウス　キャップ　帽子

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商品詳細
★47フォーティーセブン★刺繍柄:NOGOLFサイズ:Free(55cm-61cm後ろのバンドで調節可能)カラー:ブラック素材:アクリル85%ウール15％コンディション:未使用(試着もしておりません)購入後、陽が当たらない家の棚に飾っておりました。発送はゆうパケットポストを予定しているため後ろを折り畳みキャップ自体を潰した状態で発送することをご了承下さい。よろしくお願いします。
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