

シド NOMAD 直筆サイン入りパネル - ミュージシャン



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シド 直筆サイン入りスペシャルレシート施策&とパネル展決定 | SPICE ...



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シドアルバムNOMAD発売時のプレゼント企画でのサイン入りパネルになります。メンバー全員の直筆サイン入りになります。詳細は記憶にありませんが、数名のみにしか当たらなかったものだったので、レアなものかと思います。袋に入れ保管していたため、届いた時からの状態からは変化はありません。縦73cm、横52cm、厚み5mm程度の大きさのパネルになります。プチプチなどに包み、このサイズでの発送となりますので、お受け取りも含めその点ご了承いただいた上でご購入いただけたら幸いです。大切にしてくださる方にお譲りしたいため、こちらについてはお値下げ交渉不可でお願いします。グッズ種類···その他