【美品】コンバース　チャックテイラー　スニーカー　オールスター ブラック

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◆ブランド CONVERSE コンバース◆商品 オールスター チャックテイラー リアクトソール◆カラー ブラック 黒色 ※写真の色彩に関しましては、撮影環境や 閲覧環境によって被写体が実物の色と 異なる場合がございますので、ご了承 ください。◆サイズ 25.5cm◆送料 無料◆ご注意 ご購入にあたっては中古品である事を、 ご理解の上、ご購入頂きます様、 宜しくお願い致します。