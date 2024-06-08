LLBEAN CAP 70’s 筆記体　スエード　sports cap

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エルエルビーンの本革のスポーツキャップです。5年ほど前に古着屋で40000円ほどで購入し、それ以来ほとんど着用しておりません。LLBEANのキャップはヴィンテージで人気が非常にありますが、本革スエードの筆記体ロゴはほとんど市場に出ることもありません。年代相応の使用感があります。以前東京の有名なヴィンテージショップではもっと状態が悪いものが５万円程で販売されていましたが、個人売買ですので少しお安めに出品いたします。素材···本革カラー···オレンジがかったブラウン#madeinusa#アメリカ製#llbean#エルエルビーン#60s#70s#80s#筆記体#筆記体ビーン