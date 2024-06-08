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1198 【美品】 ドルチェ\u0026ガッバーナ ネクタイ レジメンタル
商品番号 G82284931640
商品名

1198 【美品】 ドルチェ\u0026ガッバーナ ネクタイ レジメンタル
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 1,828 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！⬇️こちらから出品商品を絞り込み検索出来ます！#よっちゃんのネクタイショップ★ブランドDOLCE\u0026GABBANAドルチェアンドガッバーナ★色紺ネイビーブルー青ブルー赤レッド白ホワイト★剣先サイズ(cm)9★素材シルク100%★原産国イタリア★コンディション美品です。★配送について発送時は折りたたませていただきますので、折りジワがつく可能性があります。ご容赦ください(気になるようでしたら、アイロンをかけていただくと直ると思います)。★割引についておまとめ割引とフォロー割引、リピーター割引があります。詳しくはプロフィールをご覧ください★他にもネクタイをたくさん出品しています。ご覧いただければ嬉しいです(^^)
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