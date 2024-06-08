土屋鞄製作所 コードバン 二つ折り財布 ブラック【未使用に近い】



コードバン 二折財布 – 土屋鞄製造所



コードバン 二折財布



土屋鞄製作所 コードバン 二つ折り財布 小銭入れ付き ブラック ...



もずく様専用 土屋鞄コードバン二つ折り財布



土屋鞄 メンズ 二つ折り財布 - 折り財布



スタッフ愛用品 コードバン 二折財布 / 土屋鞄製造所



土屋鞄製作所 コードバン 二つ折り財布 小銭入れ付き ブラック ...



コードバン – 土屋鞄製造所



コードバン 二折財布



土屋鞄製作所 コードバン 二つ折り財布 小銭入れ付き ブラック ...



コードバン 長財布 – 土屋鞄製造所



土屋鞄 二つ折財布 コードバン グリーン



土屋鞄製造所 「CORDOVAN マスターパース」 二つ折り財布



コードバン 二折財布



コードバン 二折財布

※定価51,700円※サイズ縦9.7×横11.5×厚み2.8cm※カラーブラウン茶色※素材外装=馬革（コードバンレザー）内装=牛革財布形···二つ折りカラー···ブラウン革な部位はコードバンとなり最高級革です。農耕馬の臀部(尻)から採れる原皮をタンニン100%で1ヶ月かけて鞣した後、その革を表裏から削りこんで極めて緻密な層のみを残し、その裏面(肉側の面)を磨き上げて表面に仕上げたものだ。革質はしなやかで、かつ、肌目がとても細かいため、たいへん美しく高級感溢れる革になる。※仕様内装=札入れ×2小銭入れ×1カードホルダー×4フリーポケット×3※状態/ダメージ保管時の若干の傷はありますが、使って頂く方に手入れをしていただいた方が良いと思い、そのまま出品致します。箱は無く本体のみのお渡しです。カラー···ブラック