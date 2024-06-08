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土屋鞄製作所 コードバン 二つ折り財布 ブラック【未使用に近い】
商品番号 D67068439900
商品名

土屋鞄製作所 コードバン 二つ折り財布 ブラック【未使用に近い】
ブランド名 ツチヤカバン
特別価格 税込 8,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※定価51,700円※サイズ縦9.7×横11.5×厚み2.8cm※カラーブラウン茶色※素材外装=馬革（コードバンレザー）内装=牛革財布形···二つ折りカラー···ブラウン革な部位はコードバンとなり最高級革です。農耕馬の臀部(尻)から採れる原皮をタンニン100%で1ヶ月かけて鞣した後、その革を表裏から削りこんで極めて緻密な層のみを残し、その裏面(肉側の面)を磨き上げて表面に仕上げたものだ。革質はしなやかで、かつ、肌目がとても細かいため、たいへん美しく高級感溢れる革になる。※仕様内装=札入れ×2小銭入れ×1カードホルダー×4フリーポケット×3※状態/ダメージ保管時の若干の傷はありますが、使って頂く方に手入れをしていただいた方が良いと思い、そのまま出品致します。箱は無く本体のみのお渡しです。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/conception155257.html
http://narcologia.ru/goods/displease279831.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring266896.html
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