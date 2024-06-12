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中古品になりますので使用感あります。10年前に購入しました！当時７万ぐらいしたと思います。本革なのでまだまだ使えますが、財布持たなくなってしまったので大事に使って頂ける方にお譲りできたらと思います！カラーはブラウンになります。