ポーター 二つ折り財布 RORTER タンカー

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商品をご覧いただきありがとうございます。PORTER(￼￼￼ポーター)二つ折り財布 タンカー ブラック数年前にイオン泉南店 サックスバーさんで購入したと思います。毎日愛用しておりましたが、新しく財布を購入いたしましたので出品いたします。「MA-1」をモチーフに開発したとても軽く、柔らかな感触と裏面の鮮やかなレスキューオレンジが魅力の職人の徹底したこだわりが詰まったシリーズのお品となっております。使用による色褪せや角の擦れ、ステッチやマジックテープ部分のほつれ等使用感はありますがまだまだ使用いただけるアイテムかと思います。中古品という事をご理解の上ご購入いただきます様お願いいたします。質問等ございましたら、お気軽にお声がけください。素材:不明サイズ小銭入れ:1お札入れ:2カードポケット:6その他ポケット:3付属品:なしその他自宅保管しておりましたので、保管ジワ等ございます。発送方法はらくらくメルカリ便での発送を予定しておりますが、都合により別方法での発送となる場合がございます。基本的には簡易包装(商品を紙袋等に入れて)での発送になります。#RORTER#Porter#porter#二つ折り#財布#ウォレット#ウォレット#二つ折り財布#黒#くろ#ブラック#ブラック#Black#black#BLACK#タンカー#タンカー#マジックテープ#マジックテープ