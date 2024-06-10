My Shirt社 AC/DC アルバムWho Made Who 半袖Tシャツ

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カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋着丈:70センチ身幅:44センチ肩幅:43センチ袖丈:16センチMyShirt社のAC/DCの半袖Tシャツです1986年に公開された、スティーブンキング作のホラー映画、マキシマムオーバードライブのサウンドトラック、WhoMadeWhoのTシャツになりますアメリカ製です【ご購入について】☆フォロー割引フォローしていただければ5%割引きいたします☆おまとめ割引き2点ご購入→5%割引き3点ご購入→10%割引き【ご理解をお願いしたいこと】アメリカのビンテージを販売しておりますので、中には50年前から80年前に作られた、とても古い物が含まれています経年変化による色や素材感の変化などがある場合がありますので、ビンテージ古着にご理解のある方のご購入をお願いしますまた、シミやダメージなどには注意を払って確認していますが、時には見逃しがある場合があります事をどうかご理解ください【コメントについて】日中は仕事をしていますので、コメント対応が遅れる場合があります【お取引きについて】メルカリのシステム上、コメントのやり取り中でも一番にご購入いただいた方が優先になります事をご了承くださいこちらもメルカリのシステム上、ご購入後のお値段の変更などの交渉は対応出来かねますので、ご了承ください【採寸について】平置きでの採寸になります細心の注意を払って採寸していますが、素人採寸になりますので、多少の誤差が生じる場合があります事をご了承ください下記のリンクから、当店のその他のビンテージをご覧いただけます#USビンテージ古着permoo#ビンテージ#ヴィンテージ#アメリカビンテージ#USヴィンテージ#myshirt社ac/dcアルバムwhomadewho半袖Tシャツ1986年製造アメリカ製301412