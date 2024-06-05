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Christian Dior タイチェーン　結婚式　パーティー
商品番号 W61025297368
商品名

Christian Dior タイチェーン　結婚式　パーティー
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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カラー
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商品詳細

カラー···ゴールドこれ以上の値下げは不可です。ディオールのタイチェーンです。購入してから、殆ど使う機会がなく長期保管していましたので、出品します。裏面が少しピンクがかっていますが、使う時は見えないと思います。自宅保管の為、ご理解いただける方のご購入をお願いします。箱には入れず、プチプチで梱包して封筒で送らせて頂きます。#クリスチャンディオール#結婚式#パーティー#卒業式
http://narcologia.ru/goods/capitation537808.html
http://narcologia.ru/goods/diamond930258.html
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