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ワイルドワンズ イーノ ENO シェルコードバン ナチュラル
商品番号 S80060225719
商品名

ワイルドワンズ イーノ ENO シェルコードバン ナチュラル
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 25,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021特別生産品外装　ホーウィン　シェルコードバン　カラー　ナチュラル内装　サドルプルアップカラー　ナチュラル価格　93,500円（税込）使用期間は半年ほどですが、他の財布とローテーションで使用しておりましたので、写真の通り酷使しておりません。使用した期間も、タングを併用しており、enoの小銭入れは使用しておりません。他に所有するサドルプルアップの財布を育てており、使用する機会がないため、出品します。使用期間は短く、大きな傷やシミも無いですが、シェルコードバン特有の色むらやピンホール、使用した際の小傷はありますので、革製品にご理解のある方の購入をお願いします。コードバンのナチュラルは、ワイルドスワンズでも非常に限られた機会しか入手出来ませんので、お探しの方は是非ご検討ください。なお、写真のスリッカーと箱も含めた出品となります。概要は以上になります。お値下げ等のご相談はご遠慮下さい。フリマサイトでも状態の良い商品はなかなか出品されませんので、この機会にご検討くださいませ。WILDSWANSLASTCROPSホーウィンコードバンコルト財布三つ折り
http://narcologia.ru/goods/financier761860.html
http://narcologia.ru/goods/encourage167572.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador547106.html
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