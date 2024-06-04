ワイルドワンズ イーノ ENO シェルコードバン ナチュラル

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2021特別生産品外装 ホーウィン シェルコードバン カラー ナチュラル内装 サドルプルアップカラー ナチュラル価格 93,500円（税込）使用期間は半年ほどですが、他の財布とローテーションで使用しておりましたので、写真の通り酷使しておりません。使用した期間も、タングを併用しており、enoの小銭入れは使用しておりません。他に所有するサドルプルアップの財布を育てており、使用する機会がないため、出品します。使用期間は短く、大きな傷やシミも無いですが、シェルコードバン特有の色むらやピンホール、使用した際の小傷はありますので、革製品にご理解のある方の購入をお願いします。コードバンのナチュラルは、ワイルドスワンズでも非常に限られた機会しか入手出来ませんので、お探しの方は是非ご検討ください。なお、写真のスリッカーと箱も含めた出品となります。概要は以上になります。お値下げ等のご相談はご遠慮下さい。フリマサイトでも状態の良い商品はなかなか出品されませんので、この機会にご検討くださいませ。WILDSWANSLASTCROPSホーウィンコードバンコルト財布三つ折り