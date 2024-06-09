パキ綿　バンドT ヴィンテージ　The who

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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···半袖10年以上前に購入した、70-80sのヴィンテージ古着です。当時18000円程で原宿のWhat'zupで購入。かなりタイトなデザインなので観賞用に近いかもしれません。お値下げ可能ですのでお気軽にコメントお待ちしております。
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